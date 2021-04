Chi sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione?

Cercare di predire il futuro è qualcosa che da sempre ha appassionato gli uomini così come per gli utenti di questo link e dunque anche noi proviamo a fare un salto in avanti ed ipotizzare chi potrà essere l’allenatore del Napoli per la prossima stagione.

Sia se gli azzurri si qualificheranno per la Champions League o meno, risulta davvero improbabile che Gennaro Gattuso (si parla di Fiorentina per lui) possa rimanere alla guida della compagine partenopea. Troppi i malumori che si sono venuti a creare con la società ed in parte anche con l’ambiente ed una sua riconferma sarebbe qualcosa di quasi miracoloso.

Sarri vero la Premier League?

Per molte settimane il nome di Maurizio Sarri è stato in testa alle indiscrezioni di mercato del Napoli: da qualche tempo però il tecnico sembra più destinato alla Premier League (si parla soprattutto di Tottenham), nonostante in qualsiasi sondaggio i tifosi azzurri hanno dimostrato che il ritorno del maestro del 4-3-3, ha il top del gradimento.

Dunque ADL starebbe spostando il suo interesse verso altri nomi. Se dovesse prendere un tecnico navigato e d’esperienza il profilo a cui starebbe pensando il Presidente del Napoli è quello di Luciano Spalletti. L’ex tecnico di Inter e Roma non vede l’ora di tornare ad allenare e di certo sarebbe lieto di prendere un top team come il Napoli. Più indietro attualmente ci sarebbe Paulo Fonseca, l’attuale tecnico giallorosso.

Un tecnico emergente per la prossima stagione?

Se invece la società volesse puntare su un tecnico emergente, i nomi che circolano sono molteplici. Il pallino di Aurelio De Laurentiis sarebbe Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello Spezia che ha impressionato ADL negli scontri che i partenopei hanno avuto con la squadra ligure. Anche Ivan Juric, l’allenatore del Verona sarebbe stato sondato anche se nelle ultime settimane le sue quotazioni sembrano in discesa.

Altri nomi che si fanno sono quelli del mister del Sassuolo Roberto De Zerbi ed in forte ascesa ci sarebbe Alessio Dionisi che sta facendo una stagione strepitosa con l’Empoli in Serie B. Riportano alcune fonti che ADL avrebbe chiesto al presidente della società toscana, Fabrizio Corsi, come fa a trovare allenatori così bravi, riferendosi allo stesso Dionisi ma ovviamente pensando anche a Maurizio Sarri.

Molto dipenderà dalla Champions

Allo stato attuale delle cose dunque la situazione è ancora molto incerta dunque. Di certo la qualificazione o meno alla prossima edizione della Champions League potrebbe portare a valutazioni differenti del progetto Napoli e dunque anche alla scelta tecnica.

Se gli azzurri dovessero qualificarsi in questo sprint finale per le prime quattro posizioni del campionato, ci sarebbero le condizioni per rafforzare ulteriormente la squadra e vendere solo alcuni dei pezzi pregiati della rosa di fronte ad offerte che proprio non si possono rifiutare con la possibilità di prendere un allenatore già navigato e di spicco.

In caso contrario, indubbiamente ci sarebbero maggiori limitazioni sotto l’aspetto economico e magari bisognerebbe investire maggiormente su innesti giovani e di prospettiva, esattamente quanto potrebbe accadere per la guida tecnica.

Dunque il finale di stagione per il Napoli può essere davvero decisivo anche per le prospettive a medio termine della società sotto vari punti di vista, sia economico che tecnico dunque.