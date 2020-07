CM.COM – Napoli-Milan e il mercato: Gattuso mette nel mirino due suoi “fedelissimi”

A 411 giorni di distanza dall’addio ai rossoneri, Gennaro Gattuso riabbraccia la squadra che (lo) ha reso grande, soprattutto da calciatore, con nove titoli alzati al cielo. Un Milan guidato anche in panchina, tra difficoltà e soddisfazioni: fa ancora male, dalle parti di Milanello, la mancata qualificazione in Champions League per un solo punto. Dopo l’addio ai rossoneri, Rino è ripartito da Napoli e ora intende pianificare il mercato estivo insieme a De Laurentiis. Tra gli obiettivi, non tramontano mai due fedelissimi di casa rossonera. Perni del vecchio Milan, possibili obiettivi del nuovo Napoli. Il primo uomo di fiducia è Ricardo Rodriguez: sempre titolare con il tecnico ai tempi del Milan, tornerà in rossonero a fine stagione dopo il prestito al PSV. Già a gennaio lo svizzero, prima del passaggio in Olanda, fu a un passo dall’approdo in Campania, quando la trattativa su una base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni saltò a causa della volontà rossonera, che non intendeva rafforzare una diretta concorrente. Al momento non si registrano contatti, ma il Napoli, su quella corsia, dovrà senza dubbio rivoluzionare. Altro fedelissimo è senza dubbio Franck Kessie: l’ivoriano piace tantissimo a Gattuso, che lo vede come possibile erede di Allan. I partenopei si sono mossi di recente, ma la prima offerta è stata insoddisfacente tanto per il ragazzo quanto per i rossoneri. Che, domenica, punteranno soprattutto su di lui: Kessie è tra le note più liete della ripresa post-lockdown e il Milan, che insegue a -2, non intende fermarsi dopo i 13 punti nelle ultime 5.

Fonte: Calciomercato.com