Caressa risponde a Mihajlovic: “Nel 2020 è grave far passare il concetto che avere una compagna di successo sia disdicevole”

Dopo il duro attacco a Sky e a Fabio Caressa è proprio quest’ultimo a rispondere a Sinisa Mihajlovic. Ecco le parole del direttore Sky a radio Deejay:

“Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita e la gara si era giocata alle 17:15. All’una meno venti, con il casino sul rigore di Lautaro, che aveva scelto lui di tirare, l’argomento era quello. Ne abbiamo parlato a lungo, ma poi l’argomento della serata era quello del rigore. L’unica cosa fastidiosa, ma non per me che non me ne frega niente, è il concetto che avere accanto una compagna di successo sia disdicevole. È una cosa un po’ grave nel 2020, soprattutto per chi ha due figlie come me”.