CM.IT – Anche il Milan sulle tracce di Lobotka, ma il Napoli resta in vantaggio

In casa Milan si è parlato anche dei possibili colpi a centrocampo con Lobotka, giocatore del Celta Vigo, che sarebbe entrato nel mirino del club per questo mercato di gennaio. Lo slovacco è da tempo un obiettivo caldo anche per il Napoli di Gennaro Gattuso, a caccia di elementi freschi e motivati per andare a caccia della qualificazione in Champions League. Gli azzurri sarebbero in vantaggio vista l’offerta imminente, mentre il Milan avrebbe pensato ad un prestito con diritto di riscatto, ma non ci sono ancora contatti diretti fra le due società.

Fonte: Calciomercato.it