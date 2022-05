Daily Express svela la proposta dello United per Osimhen

Secondo il Daily Express, uno dei principali quotidiani britannici, il Manchester United avrebbe offerto Martial al Napoli in cambio di Osimhen. I Red Devils sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e pare che stiano pensando di inserire l’attaccante francese, ora in prestito al Siviglia, nella trattativa per arrivare ad Osimhen.

Il prestito al Siviglia termina a giugno, ma lo United non ha intenzione di trattenere Martial. A quanto pare avevano già pensato a Lautaro Martinez, ma l’Inter non accetta contropartite tecniche, quindi il Manchester ha virato sull’attaccante nigeriano del Napoli.

Difficile, però, che Aurelio De Laurentiis possa accettare offerte inferiori ai 100/110 milioni di euro.