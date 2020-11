Dall’Inghilterra – Liverpool, niente big a gennaio: si raffredda la pista Koulibaly

Calano sensibilmente le possibilità di un assalto da parte del Liverpool per Kalidou Koulibaly. Cercato fortemente in estate in lotta col Manchester City, il discorso sembrava poi esser stato rimandato a gennaio, ma ad oggi anche questa ipotesi sembra tramontare.

Lo riportano gli inglesi del The Athletic, secondo cui i ‘Reds’ non prevedono ingaggi monstre nella sessione invernale di mercato, pur avendo la necessità di rimpolpare la difesa dopo gli infortuni di van Dijk e Gomez. Piuttosto, Jurgen Klopp preferisce puntare su giovani già presenti in rosa e l’esperienza di Matip e Fabinho (adattato).