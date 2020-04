Gazzetta – Il Milan su Milik per il dopo Ibrahimovic

Un’idea di mercato che sembra stuzzicare e non poco la fantasia dei tifosi rossoneri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella prossima stagione Arek Milik potrebbe vestire la maglia del Milan. Ripartire dai giovani, dopo Ibrahimovic: è questa l’idea di Elliot, con il polacco che potrebbe arrivare in scadenza in quel di Milano. Le richieste di De Laurentiis, però, sono alte: il patron chiede 40 milioni, scoglio insormontabile per il Milan, ma che ci proverà fino alla fine, visto che la punta azzurra non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021.