GdS, Mertens: per il belga idea Lazio e proposta dal Brasile

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Lazio sta pensando a Dries Mertens come vice Immobile. Per adesso è solo un’idea, ma potrebbe concretizzarsi qualora il belga non dovesse trovare un accordo col Napoli:

“Alla Lazio Mertens ha uno sponsor d’eccezione che risponde al nome di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è molto legato all’attaccante belga e viceversa. Mertens ha 35 anni, ma è ancora perfettamente integro e potrebbe assolvere al meglio il compito di vice Immobile. Non ci sono stati ancora contatti diretti con il giocatore, solo sondaggi con il suo entourage.

Mertens continua a prediligere la pista del rinnovo col Napoli, Ma intanto si guarda attorno. Pare sia arrivata per lui anche una proposta di un club brasiliano, da cui il belga sarebbe intrigato. La Lazio potrebbe proporgli un biennale (con opzione sul terzo anno) da 1,5-2 milioni l’anno”.