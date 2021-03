Maurizio Sarri torna al Napoli?

Cosa accadrà al Napoli FC? Chi prenderà il posto dello storico allenatore? Sembra questa la domanda che si fanno tutti i tifosi infatti è: chi sarà il nuovo allenatore dei partenopei? Gennaro Gattuso al 99,99% concluderà la sua esperienza sulla panchina degli azzurri a giugno: troppi i malumori che si sono creati con la società, troppe le scelte del tecnico calabrese non gradite dal Presidente Aurelio De Laurentiis. Ora c’è la volontà di chiudere al meglio la stagione da parte di entrambe le parti, cercando di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League ma poi le strade si divideranno quasi sicuramente. Nel frattempo che si sciolgono questa ed altre migliaia di curiosità, dubbi e domande a quanto pare cresce in modo esponenziale l’interesse per le scommesse Euro 2021, il campionato europeo sarà a breve e gli organi preposti discutono intorno alle nuove regole.

Il clamoroso ritorno di Maurizio Sarri è possibile?

Si parla già da molto tempo di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Da un certo punto di vista sarebbe clamoroso visto come il tecnico si è separato da ADL ma il suo legame affettivo con la città non si è mai spezzato nonostante la sua esperienza annuale con la Juventus e sembra che anche in famiglia stiano spingendo il tecnico a tornare ad allenare Insigne e compagni.

Il Napoli non sarebbe comunque l’unica squadra sulle tracce di Sarri: Fiorentina (che punterebbe in seconda battuta invece proprio su Gennaro Gattuso) e Roma in Italia ed altri top team europei vorrebbero l’ortodosso del 4-3-3 come allenatore per la prossima stagione ma molto dipenderà dai progetti che gli verranno proposti.

4 le alternative a Sarri

Il Napoli però ovviamente pensa anche ad un piano B e non solo nel caso in cui il ritorno di Sarri non si concretizzasse. Ci sono due vie differenti che la società potrebbe prendere: puntare su un tecnico giovane emergente o su allenatori già di caratura ed esperienza internazionale. In entrambi i casi vengono seguiti due profili.

Nel caso in cui si puntasse su allenatori emergenti i nomi sono quelli di Vincenzo Italiano, attualmente allenatore dello Spezia mentre l’altro è il croato Ivan Juric, tecnico del Verona. Entrambe le compagini hanno messo in serie difficoltà e battuto il Napoli: l’amore calcistico per Sarri di ADL nacque allo stesso modo qualche anno fa quando l’Empoli sconfisse gli azzurri in campionato.

Nel caso in cui invece si volesse puntare su tecnici già affermati, si tratterebbe di due mister legati alla Roma. Il primo infatti è Luciano Spalletti che dopo due anni sabbatici post Inter, vorrebbe rimettersi in gioco in una piazza importante. L’altro nome è quello del portoghese Paulo Fonseca, attuale tecnico giallorosso che come Gattuso al 99,99% concluderà la sua esperienza a Roma a Giugno.

I profili già archiviati

Nelle scorse settimane si era parlato di altri tre nomi per il Napoli più precisamente altri due cavalli di ritorno, Rafa Benitez e Walter Mazzarri oltre ad un allenatore molto stimato da ADL come Massimiliano Allegri. Per ragioni differenti, i tre nomi sembrano oramai archiviati e dunque mentre salgono sempre di più le quotazioni per un ritorno di Sarri a Napoli, le alternative possibili, allo stato attuale, sono quelle elencate in precedenza.