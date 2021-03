Agostinelli: “Roma tappa fondamentale per la Champions. Preferirei Maksimovic a Manolas dall’inizio”

Dopo la convincente vittoria col Milan, il Napoli cerca il bis in casa della Roma. In merito alla sfida dell’Olimpico è intervenuto l’ex calciatore azzurro (1979-1980) Andrea Agostinelli, che ad “Arena Maradona” su Radio Crc ha dichiarato: “Domenica a Roma tappa fondamentale per la Champions. Con la rosa che ha il Napoli, una mancata qualificazione in Champions renderebbe deludente la stagione. Io dico che il Napoli ha ancora modo e tempo per attaccare il quarto posto, anche perché dopo la vittoria contro il Granada, gli azzurri hanno affrontato il campionato con un piglio diverso“.

Sul futuro di Gattuso: “Difficile vederlo sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione, soprattutto per volere suo. Non dimentichiamo che a Milano si dimise rinunciando a tanti soldi. Però, nel calcio tutto può cambiare nel giro di un minuto. Magari con la qualificazione in Champions a fine stagione, Gattuso potrebbe anche restare a Napoli“. Infine, un parere sulla formazione anti-Roma: “In difesa preferirei ancora Maksimovic a Manolas. Dopo la vittoria di Milano è meglio non toccare nulla”.