Napoli su Orsolini, Bigon parla chiaro: “Il Bologna non necessita di cedere, non lo svenderemo”

Riccardo Orsolini è l’oggetto del desiderio di tante squadre italiane di punta e tra queste c’è anche il Napoli. Al Bologna – club che vede nel ragazzo uno dei punti cardine ormai – c’è l’ex direttore sportivo azzurro Riccardo Bigon, che alla trasmissione “Il calciomercato che verrà” ideata da Sky Sport ha specificato che per accaparrarselo dovrà arrivare un’offerta adeguata: “Orsolini? Il Bologna non svenderà. Abbiamo una grossa fortuna, perché non abbiamo necessità di cedere“.

Tomiyasu? Lo abbiamo scovato nel monitoraggio dell’autunno 2018. Praticamente, all’inizio della stagione 2018/19 chi aveva il Belgio come campionato da monitorare aveva segnalato il calciatore. Poi nelle riunioni collegiali, dove siamo tutti, è stato approvato e allora siamo partiti con i live da novembre fino alla fine della stagione. Cederlo? No, perché la cifra non rappresenterebbe il suo reale valore”.