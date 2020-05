De Luca: “Campania prova di straordinaria efficienza. Accordo Stato-Regione? Non abbiamo firmato”

Intervenuto come ospite a “Mezz’ora in più” – trasmissione in diretta sulla Rai – il governatore della Campania Vincenzo De Luca si è espresso in merito alle nuove misure annunciate ieri dal premier Conte in conferenza stampa: “Credo che la regione Campania abbia dato una prova straordinaria di efficienza, nessuno si aspettava che la Campania reggesse l’onda d’uro dell’epidemia. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale e poi abbiamo preso decisioni anticipate rispetto al Governo nazionale. La regione Campania è quella più difficile perchè c’è la maggiore densità abitativa, se perdiamo il controllo viene un ecatombe. Oggi abbiamo il tasso più basso di decessi e positivi in relazione alla popolazione. Sono risultati importanti che danno merito ai nostri concittadini. Questo risultato è avvenuto nella Regione che ha meno risorse sul tutto il territorio Nazionale, ogni anno veniamo rapinati di 300 mln di euro dallo Stato Nazionale. In queste condizioni produrre questo risultato è un qualcosa di straordinario. L’ospedale più efficiente al mondo, secondo i media americani, è l’Ospedale Cotugno, al Sud vi sono assolute eccellenze che meritano rispetto”.

NESSUN ACCORDO – “Io sono per la ragione. Quando abbiamo deciso di mantenere la chiusura della Regione è perchè registravamo in Lombardia 1000 casi di positivi ogni giorno. Dato che in Campania abbiamo una situazione demografica delicata, se fossero arrivati dal Nord persone contagiate sarebbe stata una rovina. Io dal 3 giugno non so cosa accadrà, Conte ieri diceva dal 3 giugno liberi tutti, ma cosa significa liberi tutti? Noi non abbiamo firmato accordo Regione-Stato. Su alcune norme si deve pronunciare il Ministro della Salute”.

ORGOGLIO – “Noi abbiamo dato una mano agli stagionali del turismo con un integrazione di 300 euro per 4 mesi. Il nostro piano socio economico vale 1 miliardo e ci inorgoglisce. I soldi sono già arrivati a tutti gli imprenditori”.