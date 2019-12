Paredes sull’elenco di Giuntoli, ma tra Napoli e Psg si inserisce la Juve: il punto

Leandro Paredes non sta facendo faville tra le fila del Paris Saint-Germain, motivo per il quale il Napoli lo avrebbe inserito nella lista dei possibili obiettivi per gennaio. L’ex centrocampista, tra le altre, di Roma e Empoli, piace al ds Giuntoli, ma l’affare si preannuncia di quelli complicati per via della concorrenza. Alla finestra c’è la Juventus, che si inserisce e avrebbe in mente uno scambio da proporre al club parigino: la contropartita sarebbe rappresentata da Emre Can, altro calciatore ai margini della squadra ormai. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.

