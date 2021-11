SKY, Marchetti: “Beto dell’Udinese? Per i friulani è incedibile ed il Napoli è coperto nel ruolo”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato il commentatore Sky Luca Marchetti. Ecco le sue parole:

“Beto dell’Udinese? Non credo che il club oggi lo darà via. Oggi è impegnata per non retrocedere, la punta ha avuto un buon impatto e ha fatto bene, a me piace come atteggiamento e come giocatore, però non penso che l’Udinese lo darà via. Nella rosa il Napoli ha già a disposizione degli elementi per fronteggiare la situazione. Certo ci sono i discorsi di terzino sinistro e centrocampista ma non ci sono emergenze oggi nel Napoli, possono esserci delle opportunità”