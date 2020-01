Sky – Nel futuro di Tutino c’è l’Empoli: oggi summit per chiudere la trattativa

Nuova avventura all’orizzonte per Gennaro Tutino, che tra non molto potrebbe trasferirsi in Serie B. Su di lui sta crescendo in queste ore il pressing dell’Empoli, che lavora per accaparrarsi il giovane talento del Napoli in prestito all’Hellas Verona in cerca di maggiore minutaggio. Trattativa che, secondo il portale Gianlucadimarzio.com, potrebbe chiudersi già nella giornata odierna: in serata, infatti, è previsto l’incontro decisivo tra il suo agente Pisacane e il ds del club toscano Accardi per definire il tutto.