Tele A, Del Genio: “Rientro Malcuit? Ho parlato con lui, a marzo può già tornare in campo”

Quando torna Kevin Malcuit? Il calciatore francese è fuori dal 27 ottobre a causa dell’infortunio al crociato rimediato contro la Spal ed un suo rientro quanto prima sarebbe di vitale importanza per il Napoli, già alle prese con diverse defezioni in difesa.

In merito al suo ritorno in campo si è espresso il giornalista Paolo Del Genio, che nel corso di “A Tutto Napoli” su Tele A ha spiegato: “Ho parlato in maniera informale con Malcuit. Gli ho chiesto quando sarebbe rientrato e mi ha risposto ‘fine febbraio inizio marzo’. Si dice fiducioso di poter essere già in campo per marzo, non solo ad allenarsi in gruppo”.