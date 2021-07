Torino, Cairo: “Il pubblico negli stadi è fondamentale per noi. Belotti? Vediamo…”

All’uscita della Lega il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato di tanti temi:

“L’incontro è andato bene, positivo, vediamo come andrà. Belotti e Sirigu campioni d’Europa? Una roba fantastica. È stata una grande cosa per noi italiani tutti. è stato un grande momento di vittoria, unità rinascita veramente splendido. Rinnova Belotti? Vediamo. Se voglio tenerlo? Come no, vediamo. Discorso stadio? Fronte comune? È molto importante per noi fonte di ricavo fondamentale. E per noi è fondamentale avere di nuovo il pubblico allo stadio perchè senza pubblico stadio e calcio sono una cosa completamente diversa”.