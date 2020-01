Tuttosport – Napoli, a caccia del terzino: tre nomi per l’out sinistro

Un vero e proprio casting, quello condotto dal Napoli per cercare di riparare la fascia sinistra. Un rinforzo chiesto da Gennaro Gattuso, data la forma fisica precaria di Ghoulam. Secondo quanto riporta Tuttosport, i nomi sarebbero tre: oltre a Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan, per il Napoli sarebbero caldi Acuna e Koutris. Mentre per il primi servirebbero 20 milioni per strapparlo allo Sporting Lisbona, il secondo sarebbe la soluzione low-cost. Gattuso lo ha allenato nella sua esperienza all’Ofi Creta e potrebbe passare in azzurro per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

