Tuttosport – Under in pugno: si aspettano gli sviluppi nell’affare Milik-Bernardeschi

Uno dei giocatori che potrebbero approdare in azzurro quest’estate, sembra però non essere una priorità per Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Cengiz Under potrebbe lasciare la Roma a causa della necessità dei giallorossi di fare cassa. Secondo il quotidiano, il Napili avrebbe offerto una cifra da 31 milioni, 25+6 di bonus, per il turco: però la dirigenza azzurra aspetta gli sviluppi della trattativa con la Juventus per portare all’ombra del Vesuvio Bernardeschi, nell’ambito dello scambio con Milik.