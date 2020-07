La Primavera del Napoli sta per cambiare casa, è ai saluti finali il rapporto con la città di Frattamaggiore che nelle ultime due stagioni allo stadio Pasquale Ianniello ha ospitato le gare degli azzurrini in campionato, Coppa Italia e Youth League. Il 29 maggio scorso abbiamo svelato che il Napoli aveva individuato nello stadio “Piccolo” di Cercola ristrutturato per le Universiadi la soluzione ideale per gli azzurrini. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da IamNaples.it, è ai dettagli la trattativa con l’Ati che si sta occupando dei lavori per adeguare l’impianto, sono già in corso gli interventi per il terreno di gioco che sarà in erba sintetica. Il cronoprogramma prevede metà settembre come termine dei lavori, in tempo per l’inizio della prossima stagione che, per il campionato Primavera (ancora in attesa delle decisioni ufficiali), dovrebbe avvenire a fine settembre.

A cura di Ciro Troise

