IN CASA DELL’AVVERSARIO – Udinese, pochi punti alla salvezza ed il talento dell’obiettivo azzurro De Paul

Nella trentaquattresima giornata di Serie A si sfidano Napoli e Udinese con gli azzurri che ospitano una squadra ad un passo dalla salvezza ed in crescita nelle ultime giornate. Il Napoli non ha veri obiettivi, ma dopo il pari condito da una prestazione deludente contro il Bologna, gli azzurri vogliono riprendere e tornare a mostrare un ottimo calcio.

CAMPIONATO = L’Udinese è attualmente sedicesimo in classifica con 36 punti (7 sopra la zona salvezza) e 9 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte. La squadra friulana ha problemi nella zona offensiva con solo 31 gol fatti, ma ha anche solo 46 reti subite (miglior difesa tra i club in lotta per questo obiettivo).

PROBABILE FORMAZIONE = Squalificato Okaka e infortunati a centrocampo Mandragora e Jajalo, ecco le scelte di Gotti:

UDINESE (3-5-2): Mussu; Troost-Ekong, De Maio, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

LA STELLA = In questa stagione Rodrigo De Paul ha raggiunto probabilmente l’apice della sua maturità: non solo estro e tanti assist, ma anche lavoro di copertura a centrocampo per quello che possiamo ormai considerare come un “Tuttocampista”

I PRECEDENTI = Le due squadre si sono affrontate 76 volte in serie A. La prossima è la 38esima gara interna tra le due formazioni. Il bilancio interno recita 22 successi azzurri, 11 pareggi e 4 sconfitte. Attualmente gli azzurri sono in serie positiva avendo vinto le ultime cinque gare interne contro i bianconeri.

LA TERNA ARBITRALE =

Arbitro = Chiffi

Assistenti: Fiorito – Di Iorio .

– . IV Uomo: Volpi .

. VAR: Di Paolo–Costanzo

A cura di Mario Tramo