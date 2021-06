Nel settore giovanile del Napoli si prepara una rivoluzione. Eccetto i campionati Primavera e Under 17, i tornei giovanili sono stati fermi a causa della pandemia. I ragazzi dall’Under 16 all’attività di base non hanno potuto affrontare gare ufficiali, soltanto dei test match. Lo scenario, quindi, faceva pensare alla continuità premiando lo sforzo di portare avanti le squadre in un contesto molto difficile, senza la pressione del campionato.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha l’intenzione di cambiare tanto, realizzare una rivoluzione delle panchine. La prima “vittima” è l’allenatore dell’Under 16 Giuseppe Bevilacqua, che è arrivato al Napoli nell’estate del 2018, potendo gestire la squadra soltanto per un’annata normale. Era la stagione 2018-19, quando gli azzurrini giunsero in semifinale scudetto perdendo contro la Roma che poi si laureò campione d’Italia battendo il Milan in finale.

Nella scorsa annata l’Under 16 fu fermata a marzo a causa del Covid-19 che ha condizionato la nostra vita negli ultimi sedici mesi. Il Napoli era secondo in classifica a sette punti dalla Roma capolista nel girone C. Tanti ragazzi classe ‘2004 si sono messi in mostra poi anche nell’Under 17: Marranzino, Pesce, Marchisano e Giannini su tutti, che potranno anche essere utili alla Primavera nella prossima stagione.

Da sedici mesi il pallone per la categoria Under 16 non rotola, eccetto delle amichevoli che non sono sufficienti per valutare il lavoro. La rivoluzione, però, è arrivata, e nelle prossime settimane possono arrivare altri cambiamenti.

A cura di Ciro Troise

