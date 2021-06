GeVi Napoli Basket, arrivano sanzioni per l’Apu Udine in vista di gara 4: causa insulti razziali

Arrivano sanzioni per l’Apu Udine in vista di gara 4, valevole per la finale playoff, contro la GeVi Napoli Basket. Durante il match di gara 3, vinto poi dall’Apu Udine ecco arrivare delle sanzioni per quest’ultima dopo il ripetersi di offese a sfondo razziale nei confronti di un giocatore avversario. Ecco il comunicato ufficiale della FIP:

OLD WILD WEST UDINE. Squalifica del campo di gioco per 1 gara per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e per manifestazioni ispirate ad odio e discriminazione razziale nei confronti di un tesserato avversario ben individuato [art. 27,4b RG rec.,art. 28,3 RG,art. 24,4RG].