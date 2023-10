Bonus senza deposito immediato casinò online: dove trovarli nel 2023

Parliamo oggi di casinò online in Italia nel 2023 e in particolar modo di bonus senza deposito con informazioni aggiornate dai nostri esperti.

I casinò in Italia offrono dei bonus senza deposito per riuscire a far conoscere la loro piattaforma e i giochi che sono presenti, comprese slot machine e giochi da tavola.

Le offerte migliori e quelle più sicure sono quelle che vengono presentate dai casinò italiani che hanno la licenza ADM, ossia l’autorizzazione a operare nel settore del gioco d’azzardo dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Perché scegliere i casinò con bonus senza deposito immediato?

I bonus senza deposito immediato si presentano tra i più interessanti perché offrono una maggiore trasparenza sui giochi che offrono e anche sul funzionamento della piattaforma, senza costringere gli utenti a fare un deposito prima di poter iniziare a giocare.

I bonus senza deposito permettono di accedere gratuitamente alla piattaforma e di iniziare a giocare in modo completamente gratuito grazie al credito che viene messo sul conto gioco dell’iscritto.

L’unica condizione per accedere al bonus senza deposito immediato è quella di doversi registrare e di inviare i propri documenti d’identità al fine di comprovare a chi è intestato il conto di gioco, come richiesto espressamente dalla legge italiana sul gioco d’azzardo.

Scegliere i casinò con bonus senza deposito offre non solo l’opportunità di provare il funzionamento della piattaforma su smartphone e tablet, ma da anche il vantaggio di potersi assicurare una vittoria che poi potrà essere rigiocata sul sito sulla base del regolamento.

Infine, non bisogna dimenticare anche la possibilità di utilizzare il bonus e di cancellarsi senza problemi nel momento in cui non ci si trova beni sul casinò oppure si preferisce cercare un’altra piattaforma di gioco.

Dati i diversi vantaggi offerti dal bonus di benvenuto erogato dai casinò online, sono sempre più coloro che scelgono le piattaforme di gioco che permettono di ottenerlo e di iniziare a giocare in modo sicuro e senza un investimento eccessivo.

Star Vegas Casinò

StarVegas Casinò è una delle piattaforme più conosciute in Italia nel settore del casinò online. La piattaforma è stata fondata nel 2012 e fin dall’inizio si è presentata come tra le più interessanti grazie al suo piglio innovativo e alla sua costante evoluzione che l’ha resa tra le più amate nel settore del gioco d’azzardo.

Inoltre, la storicità e la serietà dell’azienda ne ha fatto un punto di riferimento per gli appassionati del gioco online e soprattutto di giochi come slot machine e poker online.

Attualmente StarVegas offre un bonus interessante. Gli iscritti possono scegliere di beneficiare di un bonus senza deposito che si compone da 30 giri gratis da giocare alle slot machine e un bonus in denaro di 100 euro.

Per quanto riguarda i 30 giri gratis questi si possono utilizzare su diverse slot machine come Book of Ra Deluxe e Dolphin’s Pearl. Per l’uso dei giri bonus il casinò richiede che questi siano impiegati entro tre giorni. Se si effettuano delle vincite queste vengono convertite in un fun bonus che poi per essere convertito in denaro reale richiede che si giochi almeno con un valore pari a 30x.

Per quanto riguarda il bonus fun money pari a 100 euro, questo non è prelevabile (naturalmente) e deve essere giocato con un valore pari ad almeno 30x quello del bonus.

Se si soddisfano i requisiti previsti dalla piattaforma le eventuali vincite che si ottengono si potranno prelevare dopo aver fatto un primo deposito.

PokerStars

Una piattaforma che si merita il primo posto tra le più amate nel mondo del poker online è di certo Pokerstars. Questa piattaforma però non è dedicata solo al Poker online ma presenta anche un’ampia selezione di slot machine e giochi da tavolo. Inoltre, ha anche un’ampia sezione di bookmakers per le scommesse sportive.

Quando ci si iscrive per la prima volta come nuovi utenti su PokerStars e si invia il proprio documento di identità, viene erogato un bonus senza deposito pari a un totale di 50 free spin. Ogni giro che viene giocato dev’essere di un valore minimo pari a 0,10 cent.

I giochi sui quali si può utilizzare il bonus di benvenuto sono segnalati dalla piattaforma. Ad esempio, tra le slot machine ci sono Royal Rush e Stars Invaders Classic. Le vincite che si ottengono vengono poi nuovamente trasformate in un fun money bonus da utilizzare su una più ampia selezione di giochi del casinò.

BigCasinò

Tra i casinò ai quali è possibile accedere con un bonus di benvenuto senza deposito non possiamo che citare anche BigCasinò. Questa piattaforma presenta due tipologie di bonus: fun money e free spin. Per quanto riguarda il fun money si possono ottenere fino a 55 euro mentre il free spin prevede un totale di 200 giri gratis che hanno un requisito minimo di giocata di 150X.

Il bonus senza deposito può essere impiegato per giocare alle slot fornite dal marchio Capecood e dalle slot rosa. Per ottenere il bonus unico requisito richiesto è attestare la propria identità inviando un documento di riconoscimento entro sette giorni il profilo viene abilitato e si può iniziare a giocare.

William Hill

Una piattaforma di gioco famosa sia come casinò sia in qualità di bookmaker è William Hill. Questa piattaforma di gioco conosciuta a livello internazionale presenta un bonus di 200 free spin che vengono forniti entro 96 ore dal momento della registrazione con documento di riconoscimento.

Una volta accettata la promozione e ricevuta la convalida di 200 giri gratis, i free spin possono essere impiegati in tutti quei giochi che vengono indicati direttamente dalla piattaforma.

Il requisito di gioco per poter accedere al casinò è di minimo 40X che poi dovranno essere convertiti in real bonus che possono avere un valore pari al massimo di 100 euro.

Giocare responsabilmente è molto importante e sicuramente i bonus di benvenuto senza deposito sono una soluzione per riuscire a comprendere come funzionano le slot machine e i diversi giochi online prima di effettuare un primo deposito e aprire un conto reale.