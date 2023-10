Gabri Veiga: “Non ho scelto l’Arabia per soldi, ma perchè è il posto giusto in cui crescere”

Gabri Veiga, centrocampista dell’Al Ahli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cadena Ser in merito al suo approdo in Arabia Saudita: “Sono rimasto sorpreso dal livello di questo campionato. Nonostante sia un paese e una cultura diversi, essendo la prima volta che esco di casa, la verità è che mi sto adattando abbastanza bene, forse quello che mi sta costando di più è il caldo e l’umidità. Abbiamo appena giocato il derby di Jeddah e l’atmosfera che si è creata era spettacolare, molto simile a quella che si vive in Europa, con i tifo, con i cori… a livello di Lega stiamo tutti vedendo che sta crescendo molto sono rimasto sorpreso dal livello dei calciatori sauditi. Non sono andato in Arabia Saudita per soldi. Capisco che ognuno ha la sua opinione, ma c’erano altre ragioni che hanno fatto pendere la bilancia e sono molto orgoglioso della scelta che ho fatto. Quali? Alla fine, tra tutte le opzioni che stavo valutando, credo sia stata quella che mi ha permesso di crescere come calciatore, di maturare e di continuare a crescere nel mondo del calcio. Un allenatore giovane, una squadra con tante stelle e un campionato che sta crescendo molto. È stato un passo per guardare al futuro, anche se ci sono molte persone che non lo capiscono. Jaissle mi chiamava molte volte al giorno e questo l’ho apprezzato molto in termini di fiducia, comunichiamo in inglese. Tornare in Spagna? Beh, alla fine non sai quanto può crescere un campionato come questo. Ci sono parecchie stelle che sono qui e sono felici. È vero che un giorno la mia motivazione sarà quella di lottare per i titoli in Europa, giocare in Champions League, alla fine non si sa mai. Non potevo immaginare di stare in Arabia per due anni e ora sono il ragazzo più felice e sono molto contento di dove sono”.