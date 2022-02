Cagliari – Napoli: formazioni e scelte degli allenatori

Quella di lunedì è sicuramente una trasferta molto ostica per il Napoli. Il Cagliari tra le proprie mura è sempre una squadra difficile da battere, soprattutto ora che necessita di punti per la lotta nella zona salvezza. Il Napoli ha sicuramente tutte le carte in regola per portare a casa il pieno bottino ma non deve sottovalutare questa gara dalle diverse insidie.

Walter Mazzarri, in vista del match di lunedì sta studiando la formazione che potrebbe mettere in difficoltà il Napoli nel match che si terrà all’Unipol Domus. Probabilmente l’attacco del Cagliari sarà guidato dai due giocatori che nelle ultime partite sono apparsi più in forma e soprattutto sono dei veri e propri punti di riferimento: Leonardo Pavoletti e Joao Pedro. Pavoletti inoltre, settimana scorsa, è stato decisivo per il pareggio con l’Empoli.

Anche Gaston Pereiro però ambisce ad un posto da titolare all’interno della formazione dopo le sue ultime ottime prestazioni, questo è sicuramente il suo momento migliore da quando è arrivato al Cagliari. Lasciarlo fuori in questo momento di forma potrebbe essere un problema.

Problemi post Barcellona

Dopo il match terminato 1 a 1 tra Barcellona e Napoli, Spalletti deve badare anche ad alcune problematiche. Anguissa, infatti, non ci sarà per il match contro al Cagliari, si è fermato per un problema muscolare da cui non potrà recuperare entro lunedì. Anche Fabian Ruiz ha subito una piccola lesione alla testa, ma sembra che non sia niente di preoccupante. All’assenza di Anguissa si aggiunge quella di Politano che, secondo esami clinici e strumentali, ha subito un’elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Anche Lobotka ha subito una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Il centrocampo quindi probabilmente verrà guidato da Fabian Ruiz e Demme. Davanti a loro si muoveranno tra le linee Elmas e Zielinski. La presenza di Oshimen dal primo minuto non è certa poiché potrebbe rifiatare almeno per 45′, in questo momento c’è un ballottaggio con Dries Mertens.

Unipol Domus – Sold Out

Sono stati venduti tutti i biglietti per assistere alla partita, l’Unipol Domus ha registrato il Sold Out, quindi la massima capienza di 8mila spettatori. Il pubblico di casa spingerà molto la squadra guidata da Walter Mazzarri che cercherà di compiere l’impresa.

Altro fattore da considerare è che questa sarà una gara particolarmente combattuta anche a livello psicologico. Si giocherà infatti di lunedì quindi i giocatori del Napoli e del Cagliari sapranno già quali sono i risultati che hanno ottenuto le dirette avversarie. Il Napoli dovrà riuscire a trasformare le pressioni di questo match post-impegno infrasettimanale in motivazioni che lo spingeranno a raggiungere la vittoria.

In questo momento le quote dei vari bookmakers danno come favorito il Napoli nonostante giochi fuori casa. Il Napoli infatti viene da un ottimo momento di forma, dopo l’ultimo pareggio in campionato con l’Inter e la posizione a ridosso del primo posto, il Napoli sogna in grande. Anche il pareggio fuori casa al Camp Nou ha dato morale alla squadra partenopea che vorrà continuare questo momento di forma.

Dall’altra parte il Cagliari delle ultime giornate sembra completamente diverso da quello della prima parte di campionato. Nelle ultime partite, infatti, la squadra sarda è apparsa particolarmente in forma, collezionando 2 pareggi e una vittoria.

Le probabili formazioni per il match di lunedì sono le seguenti:

Cagliari : CRAGNO, GOLDANIGA, CEPPITELLI, ALTARE, BELLANOVA, MARIN, GRASSI, DALBERT, LYKOGIANNIS, PAVOLETTI, JOAO PEDRO

: CRAGNO, GOLDANIGA, CEPPITELLI, ALTARE, BELLANOVA, MARIN, GRASSI, DALBERT, LYKOGIANNIS, PAVOLETTI, JOAO PEDRO Napoli: OSPINA, DI LORENZO, RRAHMANI, KOULIBALY, MARIO RUI, DEMME, FABIAN RUIZ, ELMAS, ZIELINSKI, INSIGNE, MERTENS

Non ci resta che vedere questa partita. Il Napoli farà di tutto per continuare il suo percorso verso il primo posto e non perdere punti sul cammino. In questo senso quella di Cagliari è sicuramente una trasferta di fondamentale importanza che non può essere sottovalutata.