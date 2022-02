VIDEO IAMNAPLES – Frustalupi: “Sconfitta figlia di tante cose, bisogna ritrovare le nostre certezze”

Brutta battuta d’arresto per il Napoli Primavera che crolla con un clamoroso 0-5 nel sempre ‘molto sentito’ match contro la Juventus Primavera. Gara senza storia con il tecnico della Primavera azzurra Nicolò Frustalupi che ha parlato cosi ai nostri microfoni:

“In questa partita non si è vista organizzazione difensiva ed il fuoco, per me i ragazzi hanno pagato la terza gara. Siamo stati sfortunati con il calendario, giocare 3 gare in 6 giorni non è facile, è chiaro che bisogna rimboccarsi le maniche e tornare quelli del girone di andata. Il match con il Pescara? Ora bisogna ritrovarsi, dobbiamo ritrovare le nostre certezze, è un incidente di percorso che ci può stare, le altre sconfitte sono arrivate con prestazioni diverse e quasi sempre potevano essere pareggi o addirittura una vittoria. La gara oggi è iniziata male con il loro gol, il morale è calato subito ed oggi la sconfitta è figlia di tante cose, non siamo abituati a tuttò ciò, siamo una squadra giovane con diversi 2004 e lo sappiamo, la Juventus fa un campionato diverso dal nostro e adesso testa al Pescara. Dobbiamo ritrovare le nostre certezze”.

Poi il tecnico ha proseguito: “Le sconfitte sono tutte diverse e quella odierna è l’unica davvero meritata, direi che bisogna ripartire dal girone di andata e anche dalle vittorie con Genoa e Spal. Il campionato è ancora lunghissimo e dobbiamo fare punti per provare a restare in questa categoria, dobbiamo essere umili. I 3 match consecutivi della prossima settimana? Purtroppo con il rinvio del campionato capita spesso e bisogna adattarsi. Assenza di Hysaj a Pescara? Da domani ci pensiamo, troveremo soluzioni tra quelle che abbiamo. Ingenuità? Daniel è uno dei 2004, è tra i più giovani e capita di perdere la testa in match come questi, con questi risultati”.