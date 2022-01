Le scommesse in real time ormai stanno diventando una della modalità di betting preferite dagli italiani e sono destinate a diventare sempre più popolari. Chi vuole puntare sul Napoli in tempo reale o negli ultimi minuti di gara, non avrà alcuna difficoltà a farlo. I siti scommesse live stanno rivoluzionando il settore con tantissime opzioni offerte ai giocatori.

Sono lontani i tempi in cui una volta piazzata la scommessa, bisognava aspettare fino alla fine della partita per scoprirne l’esito. E sono lontani anche i tempi in cui per giocare bisognava andare in agenzia, oppure starsene seduti davanti al computer.

Dalle scommesse sui risultati definitivi, a chi segnerà il prossimo gol o a chi otterrà il cartellino rosso, le opzioni a disposizione dei giocatori sono davvero tantissime. E le si può sperimentare ovunque ci si trova.

Opportunità di scommesse in real time

Le scommesse live hanno aperto opportunità inimmaginabili fino a qualche anno fa. Oltre ai classici mercati, come vincente, primo tempo e finale, risultato esatto, c’è spazio per le nuove opzioni di instant betting, eventi che durano solo pochi secondi. Ad esempio l’esito di un calcio d’angolo, o di un rigore, chi sarà ammonito.

Infatti gli scommettitori possono seguire le partite del Napoli live, sui siti scommesse in real time, per piazzarle in diretta e scoprire subito gli esiti. Si tratta di una modalità di betting ideale per chi ama seguire la propria squadra del cuore e ha il livello di expertise giusto per interpretare il match e far fruttare le proprie deduzioni.

Scommettere live offre molte opportunità per trarre piccoli profitti da molti eventi. Un modo di fare betting diverso dalle scommesse tradizionali, ma che ovviamente non lo esclude. Infatti spesso le scommesse live vengono utilizzate come side bets per recuperare le scommesse pre-match che a un certo punto della gara risultano perse. Insomma si fanno scommesse dal vivo che consentono di coprire multiple già compromesse.

Il betting ai tempi del Covid, imprevedibilità e cashout

In tempi di Covid non si sa mai chi scenderà in campo con il Napoli e quali saranno le formazioni avversarie, per questo le opportunità offerte dalle scommesse live sono ottime per ridurre l’imprevedibilità. Fare previsioni anche solo pochi giochi prima dell’evento è molto difficile, gli scenari si modificano rapidamente, i giocatori disponibili e le panchine si riducono.

Con l’evoluzione delle scommesse in tempo reale sono aumentate anche le funzionalità offerte dai siti di betting. Una di queste riguarda l’opzione cash out. In pratica i migliori siti scommesse live offrono la possibilità di incassare in anticipo la propria vincita, prima della fine della partita. Se il Napoli è in vantaggio all’ottantesimo minuto e non si vuole rischiare un ribaltone nelle ultime fasi di gioco, grazie al cash-out si potrà incassare subito la vincita. Questa sarà più bassa rispetto a quella prevista, ma sicura al 100%.

Non c’è dubbio che, a parte il guadagno in denaro, le scommesse dal vivo sono molto divertenti. Si tratta di un livello di gioco completamente nuovo ed emozionante. Infatti vedere le opportunità che si presentano minuto dopo minuto, fa vivere le partite di calcio in modo più intenso.

Grazie allo streaming live delle partite, offerto dal migliore sito per scommesse live, insieme alle statistiche e ai grafici aggiornati in realtime, sarà possibile essere analisti e giocare con cognizione di causa. Sottolineiamo a questo punto il fatto di selezionare esclusivamente siti legali in Italia con la concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Giocare in movimento ma responsabilmente

È evidente il ruolo fondamentale ricoperto dalle tecnologie nel mondo delle scommesse dal vivo. Questa modalità di gioco infatti è resa possibile dallo sviluppo di connessioni veloci e su dispositivi performanti. Gli smartphone di ultima generazione e le connessioni 4G e 5G permettono di seguire gli eventi in tempo reale e di puntare grazie agli operatori che offrono app e siti ottimizzati. Grazie alle funzionalità one-touch, si possono piazzare scommesse in un istante e guadagnare rapidamente.

Proprio per la sua completa accessibilità questa può diventare facilmente una modalità di gioco compulsiva. Il fatto che sia una possibilità di gioco non-stop, super eccitante e disponibile su qualsiasi dispositivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, può essere un fattore di rischio.

Il poter puntare continuamente pone davanti allo spauracchio della dipendenza, mentre il gioco deve essere e restare solo uno svago, un divertimento. Sarà bene quindi non dimenticare di spegnere di tanto in tanto l’app di scommesse live e imparare a staccare la spina.

Fonti foto:

https://www.calcioefinanza.it/2019/02/27/napoli-juve-vietata-agli-stranieri-fuori-almeno-tremila-tifosi/

https://www.bbc.co.uk/news/uk-46830810