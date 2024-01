Il Casinò di Campione d’Italia: una storia di lusso e intrighi

Il Casinò di Campione d’Italia è stato uno dei luoghi più iconici e famosi del gioco d’azzardo in Europa. Nonostante il nome singolare, che può richiamare alla squadra vincitrice di un campionato di calcio, come può essere il Napoli nell’attuale Serie A, questo casinò non riguardava in alcuna maniera quella zona geografica. Situato infatti nel piccolo comune di Campione d’Italia, una ex-enclave italiana completamente circondata dal territorio svizzero, questo casinò ha una storia ricca e affascinante che risale a oltre un secolo fa.

La fondazione e le origini di questo casinò

Il Casinò di Campione fu fondato nel 1917, in pieno corso della prima guerra mondiale, poiché era stato pensato come fonte di intrattenimento per le truppe italiane stazionate nella zona. Inizialmente, era un modesto club che offriva principalmente giochi di carte. Tuttavia, nel corso degli anni, il casinò crebbe in popolarità e dimensioni, attirando clienti da tutta Europa e diventando un’importante fonte di reddito per Campione d’Italia.

Gli anni d’oro e la crescita

Negli anni ’30, il Casinò di Campione divenne noto come uno dei casinò più grandi d’Europa e fu sottoposto a importanti ristrutturazioni ed espansioni. L’architetto svizzero Mario Botta fu incaricato di rinnovare l’edificio, conferendogli un aspetto moderno ed elegante che si integrava perfettamente con l’ambiente circostante.

Nel corso dei decenni successivi, il Casinò di Campione divenne un luogo di ritrovo per la nobiltà europea, le celebrità di Hollywood e i ricchi uomini d’affari. La sua reputazione di lusso, eleganza e glamour lo rese un’icona del jet set internazionale.

Problemi finanziari e chiusura

Tuttavia, a partire dagli anni 2000, il Casinò di Campione iniziò a sperimentare problemi finanziari a causa di cambiamenti normativi e di mercato. Le entrate diminuirono drasticamente, anche a causa del fatto che oramai stavano iniziando a spopolare i vari casinò online presenti attualmente sul web, dei veri e propri game changer nell’ambito di questo campo. Bastava infatti un luogo virtuale (e non più fisico) dove trovare i casinò snai e di tutti gli altri bookmakers più importanti. Ciò portò quindi a una crisi finanziaria che, alla fine, generò la chiusura del casinò nel 2018.

Tale evento ovviamente è stato un momento doloroso per la comunità locale e, cosa ancora più drammatica e importante, ha causato la perdita di centinaia di posti di lavoro. Si è trattato di un evento simbolico che ha messo in evidenza le sfide che l’industria del gioco può affrontare nel corso del tempo e, soprattutto, di come a volte il passare del tempo possa essere foriero di novità incredibili ma che posseggono una doppia faccia della medaglia.

Il futuro incerto

Dopo la chiusura sono stati avanzati vari progetti per il futuro del Casinò di Campione, tra cui proposte per riconvertire l’edificio in un centro culturale o un’altra forma di attrazione turistica. Tuttavia, al momento, il futuro del casinò rimane incerto, e la sua storia continua ad essere oggetto di interesse e discussione. Sicuramente, almeno come casinò, la storia non sembra destinata a continuare. Ma il futuro potrebbe comunque riservare all’edificio una nuova funzione di grande utilità, magari anche a livello sociale.