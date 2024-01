Primavera Tim Cup, quarti di finale: Lazio-Napoli, le probabili formazioni

La Primavera del Napoli torna in campo per il primo impegno del 2024, affronta la Lazio, quinta in classifica nel campionato Primavera 1, per i quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca in gara secca a Formello (calcio d’inizio alle 12, diretta testuale su IamNaples.it), chi passa il turno affronta in semifinale la vincente di Roma-Sassuolo. Il Napoli, in caso di passaggio del turno, giocherebbe la gara d’andata in casa. Tedesco gestirà il doppio impegno settimanale, sabato c’è la gara di campionato ad Ascoli. Ci sono anche delle assenze: D’Avino, vista l’assenza di Natan, è in prima squadra e il centrocampista Russo è out per influenza.

Turi agirà tra i pali, Mazzone si muoverà a destra con Di Lauro a sinistra, al centro della difesa dovrebbero muoversi Esposito e Christian Garofalo, classe 2007 aggregato sotto età dall’Under 17. Gioielli agirà da play con Peluso e De Chiara al suo fianco, Vilardi e Rossi dovrebbero muoversi sulle corsie laterali del tridente con Raggioli al centro dell’attacco. Vigliotti potrebbe essere un’arma a gara in corso giocando magari titolare sabato ad Ascoli.

Sanderra, allenatore della Primavera della Lazio, anche avrà qualche assenza. La mezzala Jacopo Sardo e l’esterno offensivo Sanà Fernandes sono in prima squadra, la formazione di Sarri affronterà domani alle 18 il derby. In porta ci sarà Renzetti, Bedini e Milani saranno gli esterni bassi, Dutu e Ruggeri lavoreranno al centro della difesa, Di Tommaso, Bordon e Napolitano agiranno in mezzo al campo, nel tridente ci saranno il fuori quota classe 2003 Diego Gonzalez con Cappelli sul fronte opposto e il centravanti ex Perugia Sulejmani.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano; Diego Gonzalez, Sulejmani, Cappelli. All. Sanderra

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, Esposito, C. Garofalo, Di Lauro; Peluso, Gioielli, De Chiara; Vilardi, Raggioli, Rossi. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise