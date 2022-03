Il Napoli di Luciano Spalletti e il “sogno” scudetto

Il girone di ritorno del campionato di calcio di serie A è arrivato al momento clou per questa stagione. Era dal 2016-2017 che non si vedeva una lotta scudetto così entusiasmante e al contempo imprevedibile. Le squadre coinvolte erano la Juventus di Allegri, il Napoli di Sarri e la Roma di Luciano Spalletti. Le costanti rispetto a cinque anni fa sono la squadra partenopea e il tecnico toscano, con una sostanziale differenza, che vede ora Spalletti alla guida del Napoli. Al posto della Juventus e della Roma ci sono invece il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi e campione d’Italia in carica. Il Napoli è chiamato probabilmente alla sfida più ostica, visto che il suo calendario è molto più difficile, almeno sulla carta rispetto a quello delle milanesi.

Tutte le gare del Napoli di Spalletti da qui fino al prossimo ventidue maggio

Spalletti dovrà fare una vera impresa per vincere contro Atalanta, Fiorentina, Roma, Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia. Come è facilmente intuibile alcune di queste formazioni stanno lottando per ottenere un pass in Europa, altre invece devono ancora ottenere la salvezza. Non solo: Atalanta, Sassuolo, Fiorentina e Roma sono tra le bestie nere del Napoli, a livello storico e statistico. C’è un po’ di rammarico per i punti persi che hanno complicato il cammino del Napoli lungo questa stagione. Per quanto riguarda le statistiche è importante ricordare come proprio Sassuolo, Fiorentina e Roma costarono lo scudetto durante la stagione 2017-2018, sempre con Maurizio Sarri alla guida della formazione partenopea. È vero che le statistiche e pronostici vengono realizzati pro forma, pur essendo importanti in termini di quote serie a utili per chi si occupa di betting online, dove è facile tracciare un percorso lineare e univoco. Tuttavia per quanto riguarda il campionato in corso non bisogna dimenticare che il Milan vincendo lo scontro diretto è diventata la squadra favorita per la vittoria finale, specialmente dopo che l’Inter di Inzaghi ha rallentato come risultati, gioco e reti segnate. L’Inter deve ancora recuperare la gara al Dall’Ara contro il Bologna e poi ha un paio di gare con un coefficiente elevato, tra cui quella contro la Juventus di Allegri che durante il girone di ritorno ha avuto una autentica metamorfosi in positivo. Difficile invece stabilire chi tra Atalanta, Lazio e Roma riuscirà ad avvicinarsi alla zona Champions, ottenendo come premio di consolazione un piazzamento utile per l’Europa e la Conference League.

La lotta salvezza che interessa anche le big in lizza per Champions ed EL

Ci sono poi da valutare le gare in termini di lotta salvezza, dato che la Salernitana deve recuperare due turni, mentre Genoa, Venezia, Sampdoria, Cagliari e Spezia dovranno sperare fino alla fine di ottenere i punti chiave per la permanenza in serie A. Finora le squadre che hanno un po’ deluso per l’andamento complessivo sono Lazio, Roma e forse l’Atalanta di Gasperini che durante gli ultimi anni era stata una costante tra i primi posti in classifica. Ci sono comunque diversi sliding door e tante gare dove il risultato finale sarà fondamentale ai termini delle gerarchie della classifica in divenire.

Lotta al vertice per Napoli, Milan, Inter e Juve

Milan, Inter e Napoli, ma a questo punto anche Juventus, sono candidate per la vittoria dello scudetto di un imprevedibile e competitivo campionato di serie A. Restano da disputare poche gare, ma tra queste ce sono alcune che saranno determinanti per l’assegnazione dello scudetto e per stabilire tutte le altre posizioni di rilievo, sia per la prossima stagione di Champions, Europa League e Conference League, ma ancora più importante per la prossima stagione, la lotta salvezza che vede coinvolte diverse squadre di serie A. Salernitana, Genoa, Venezia, Cagliari, Spezia e Sampdoria, ma anche Udinese, Empoli e Bologna, ancora impegnate a ottenere la certezza matematica di disputare il prossimo campionato di serie A.

Questo implica che ci sono circa 15-16 squadre che devono ancora giocarsi l’obiettivo stagionale, sulle 20 che partecipano al campionato. Sassuolo, Verona, Torino e forse anche Fiorentina e Bologna, sono le uniche il cui obiettivo principale di stagione è già stato raggiunto. Per il Verona di Igor Tudor questo vuol dire essere tra le squadre rivelazione della stagione. Dovendo sbilanciarci e fare un pronostico per la vittoria dello scudetto, attualmente il Milan è favorito rispetto a Napoli e Inter, ma bisogna fare attenzione anche alla Juventus di Max Allegri, squadra che dopo essere stata eliminata in Champions League contro il Villareal di Emery, resta in gara solo per il campionato e per la Coppa Italia.

Le ultime gare lasciano un margine proprio ai bianconeri, mentre l’Inter di Inzaghi è subito chiamata a riscattarsi dopo le ultime prestazioni piuttosto opache. I nerazzurri hanno però dalla loro la gara da recuperare contro il Bologna, unito a un girone impegnativo, ma non impossibile, visto l’organico e la rosa disponibile. I giochi sono quindi aperti, con Milan, Napoli, Inter e Juve, che potranno darsi battaglia fino all’ultima giornata di campionato.