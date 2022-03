Lobotka: “Scudetto? Ci sono ancora 24 punti a disposizione, la situazione è aperta”

Sport Aktuality, portale slovacco, ha intervistato Stanislav Lobotka che ha parlato del campionato e della lotta scudetto.

A seguire le sue parole:

“Io e Skriniar siamo riusciti a parlare delle partite del weekend del campionato italiano, scherziamo a vicenda. Per me le avversarie più insidiose sono Inter e Milan. Ci sono ancora 24 punti a disposizione, la situazione è aperta e tutto può succedere. La Juventus ha avuto un brutto inizio di stagione.

Ora sta cercando di recuperare, ma le squadre che ha davanti sono di grande qualità e possono giocare grandi partite. I prossimi tre incontri dopo la sosta ci faranno capire se potremmo lottare o meno per il titolo. Giocheremo contro Atalanta, Fiorentina e Roma. Tutti e tre questi avversari sono molto forti.

Per me, però, le avversarie più sgradevoli sono le due milanesi Inter e Milan. Entrambe le squadre giocano un calcio fastidioso, di corsa e combinazione. Stanno ancora cercando di premere e le considero le più grandi concorrenti nella lotta per il titolo.

Il doppio confronto contro il Barcellona? Non faccio pressioni su me stesso, giocherò con impegno come sempre. Rispetto alla scorsa stagione gioco molto di più nel club, quindi mi sento a mio agio fisicamente e mentalmente. Posso dire di essere molto ben preparato.

Il Barcellona è diverso da come era qualche anno fa, ma se guardi come gioca ora ha una qualità enorme. Ha giocato benissimo contro di noi in entrambe le partite. Abbiamo fatto quello che potevamo, ma l’attuale Barcellona è molto buono ed era oltre le nostre forze.”