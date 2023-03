Le slot più popolari di quest’anno: Wild West Duels, Plinko casino, Nitropolis 4 e altre ancora

La domanda di slot di vari argomenti è innegabile. Gli sviluppatori continuano a sviluppare temi popolari legati ai giochi per computer, alle serie TV, ai film, ma non tralasciano nemmeno i temi già noti dei mondi antichi, della frutta e altro ancora. È interessante notare che non solo le slot piuttosto complesse nella loro meccanica sono popolari, ma anche quelle semplici, che si possono imparare a giocare in un paio di secondi. Un esempio lampante è il Plinko casino, che viene scelto da decine di migliaia di persone ogni giorno. Vi diremo quali sono i giochi dei provider che sono già diventati i più popolari quest’anno.

Plinko casino

La slot da Plinko casino ha un meccanismo molto semplice. Sul campo c’è una piramide, dalla cui sommità, quando si preme il tasto, iniziano a rotolare le palline. A seconda della buca in cui cadono, cambia l’entità delle vincite dell’utente. Al Plinko casino, i giocatori possono impostare in modo indipendente il grado di rischio, regolando così l’ammontare del loro potenziale profitto. Plinko casino si distingue per il rapporto RTP record e per il fatto che la dimensione della scommessa può essere minima.

Nitropolis 4

Questa slot con una volatilità media e una RTP del 94% si basa sui libri di Orwell sul mondo distopico. Ma ad interessare i giocatori non è solo il tema originale di questo gioco, ma anche la sua meccanica. Le dimensioni del campo di gioco sono 6 per 4, e già quando si raccolgono catene di tre simboli i giocatori vincono. Esiste un gran numero di funzioni aggiuntive che permettono di “pompare” il gioco. Ad esempio, la goccia di Nitro Multiplier aumenta l’importo delle vincite fino a 12 volte, e Nitro Reels aggiunge da 4 a 12 simboli identici al campo di gioco o addirittura occupa l’intero rullo della slot.

TNT Bonanza

Questa slot con un RTP di quasi il 97% immerge gli utenti nel mondo minerario. I giocatori, se vogliono vincere, dovranno “lavorare” nelle viscere del pianeta e trovare pietre preziose. Il campo di gioco è 6 per 5, è necessario che almeno 8 personaggi cadano fuori, mentre possono essere collocati ovunque. Se la catena è vincente, inizia la cascata. Di conseguenza, per un solo giro di rulli di questa slot, l’utente può ricevere diversi pagamenti in una volta sola.

Wild West Duels

Questa slot online con un RTP del 96% invia i giocatori nel mondo del selvaggio West. L’azione principale si svolge nella piazza della città tra cowboy e cittadini, che nella slot è rappresentata da un campo di gioco 5 per 5. In totale, ci sono 15 pagamenti e le vincite possono essere diverse migliaia di volte superiori alla puntata originale. In totale, ci sono 15 pagamenti e le vincite possono essere diverse migliaia di volte superiori alla puntata originale. Esistono anche tre tipi di bonus round.

Milkshake XXXtreme

Questa slot, il cui RTP raggiunge il 96%, vi permetterà di rilassarvi e distendervi. I giocatori si trovano a una festa in cui viene offerto loro di “gustare” gelati e vari cocktail. Il campo di gioco è di 6 per 6, con 36 simboli che appaiono per ogni giro di rulli. Una combinazione di 8 immagini identiche è considerata vincente. Se ciò accade, si attiva la funzione cascata e nuovi simboli iniziano a comparire sul campo. Vicino ai rulli della slot, i giocatori possono notare l’immagine di un bicchiere. Quando viene riempito con un frullato, sul campo iniziano a comparire moltiplicatori casuali, che vanno da x2 a x100.

Naturalmente, questo non è un elenco completo delle slot da casinò più popolari. Tutte, come è chiaro da quanto detto sopra, si differenziano per i diversi temi, il principio del gioco, la presenza e le caratteristiche dei giri bonus. La cosa bella è che per padroneggiare nuove slot machine, gli utenti possono approfittare dei bonus che il casinò offre loro. Ad esempio, i giri gratuiti di benvenuto permettono di far girare i rulli gratuitamente, dopo aver sviluppato una propria strategia, e quelli che si accumulano dopo aver ricaricato il conto permettono di risparmiare qualche soldo sull’intrattenimento.