Simeone: “Parcheggio al Maradona? Si può fare, il budget c’è”

Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una serie di incontri e avuto riscontri oggettivi. Il parcheggio sotto lo stadio si può fare, c’è una zona off limits al di sotto dell’impianto che fin qui non è mai stata sfruttata. La prossima settimana andremo lì e vedremo cosa si può fare. Da quello che mi è stato detto i problemi sono tutti risolvibili. Ci sono mezzi importanti anche per grattare e risolvere il problema dell’altezza di quello che sarà il nuovo parcheggio. Sarebbe un peccato non sfruttare quella zona. Il budget non è nulla in base a quanto è stato speso per lavori passati e quanto ce ne sono da fare per lo stadio. Si parla di 2-3 milioni di euro.

Il 29 aprile? Sappiamo tutti che in quella data c’è il Comicon e c’è anche Napoli-Salernitana. Il Comicon viene atteso per un anno, e siamo contenti venga fatto qui a Napoli. Mi auguro che lo scudetto venga vinto una settimana prima, a Torino contro la Juve”