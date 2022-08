L’industria cinematografica cresce grazie al legame con il calcio

Sono i protagonisti delle riviste patinate di tutto il mondo, sono ricchi, belli, famosi e carismatici. Attori e calciatori vivono lo stesso prestigio e condividono spesso lo stesso stile di vita: assaliti da fan e appassionati, incarnano da sempre il concetto di “star” forse più di qualsiasi altro personaggio famoso. Negli anni il legame fra questi due settori è stato alimentato prettamente dalla “migrazione” di alcuni calciatori che hanno fatto una o diverse apparizioni sul grande schermo, cominciando da Pelé e Di Stefano.

La presenza di un calciatore attrae spettatori

L’industria cinematografica italiana, nonostante abbia subito un ovvio calo con la nascita di colossi streaming on demand quali Netflix, Amazon Prime, e Sky, nel 2021 ha fatto registrare incassi per un totale di quasi 170 milioni di euro. Numeri importanti pubblicati da ANICA in collaborazione con CINETEL, che confermano l’amore degli italiani per la “settima arte”. C’è però una passione più grande che spinge gli italiani alla spesa e a sacrifici economici, e questa è il calcio, in assoluto lo sport più seguito in Italia. Ed è quando calcio e cinema si fondono che i risultati in termini di numeri crescono.

Il caso di Fuga per la vittoria del 1981

Uno dei primissimi casi di “simbiosi” fra calcio e cinema è stato il celebre film Fuga per la vittoria, titolo originale americano Victory, diretto da John Huston, e inserito da Rolling Stones al ventunesimo posto come miglior film sportivo di sempre. In questa pellicola, che ha come protagonista un trentacinquenne Sylvester Stallone, il principale successo è dato dalla presenza di numerosi calciatori professionisti, fra cui Pelé. Bisogna premettere poi che gli anni ‘80 hanno rappresentato il boom di tante aziende, tra cui quelle cinematografiche americane, come AMC, colosso del franchising del settore, le cui azioni, rese disponibili a partire dal 2011, hanno dimostrato come stia crescendo la tendenza a investire nel comparto del grande schermo. E questa pellicola ha contribuito a dare una spinta a tutto il movimento. Gli incassi, del resto, parlano chiaro, e gli oltre 27 milioni di dollari registrati nei botteghini di tutto il mondo confermano, inoltre, la bontà dell’intuizione di inserire nel cast calciatori quali l’argentino Ardiles, l’inglese Bobby Moore, il polacco Deyna, e ancora il belga Van Himst, oltre a Werner Roth, calciatore statunitense di origini tedesche.

Dopo Pelé è la volta di Cantona, Vinnie Jones, Beckham, Zidane e Lebœuf