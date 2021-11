Napoli: Lewandowski e Staciwa in prova nella primavera

In occasione della quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League, il Napoli ha affrontato il Legia Varsavia. Questa trasferta in Polonia può essere un’occasione importante per Cristiano Giuntoli di esaminare nuovi talenti. In effetti, la squadra del Napoli negli ultimi anni ha inserito nella sua squadra numerosi giocatori polacchi.

Basti pensare a Zielinski, Milik e il portiere della Primavera, Hubert Idasiak.

Riguardo i giocatori polacchi inseriti nella squadra del Napoli, ci sono delle novità. Molto probabilmente il numero può aumentare. Infatti, la novità è che sia Milosz Lewandowski che Mateusz Staciwa si trovano a Napoli. Attualmente, questi due nuovi giocatori si trovano in un periodo di prova per affrontare la primavera del Napoli.

Cosa ci aspetterà la Primavera del Napoli?

Pertanto, nella Primavera del Napoli ci possiamo aspettare una serie di giovani nuovi talenti ma, soprattutto, promettenti. Tra tutti, quello che spicca di più è proprio il piccolo Ambrosino. Un altro giocatore di grande qualità è quello di Procida che indossa la maglia numero 10.

Questi due giocatori hanno soddisfatto le aspettative del Napoli con numerosi gol e numerose giocate di qualità. Un calciatore da non sottovalutare è anche Vergara, classe 2003, che piano piano sta conquistando spazio e importanza all’interno della squadra azzurra.

Vergara si sta facendo apprezzare perché oltre a dimostrare di giocare con qualità, ha una personalità che alla squadra azzurra sicuramente può ritornare utile. Proprio per questo motivo, Frustalupi sta cercando di inserire questo giocatore un po’ alla volta al fine di riuscire a farlo diventare un titolare fisso. Inoltre, nell’eventualità in cui le due novità superassero il periodo di prova, potremmo godere della loro presenza nella Primavera del Napoli.

Cosa c’è da sapere su Lewandowski e Staciwa?

Dunque, andiamo a conoscere meglio i due nuovi giocatori polacchi che il Napoli ha intenzione di inserire nella loro squadra! Oggi entrambi i nuovi giocatori svolgeranno il primo allenamento del loro periodo di prova nella Primavera di Frustalupi.

Mateusz Staciwa, è un portiere proveniente dal Baltik Koszalin. Per quanto riguarda, invece, Milosz Lewandowski, è un difensore proveniente dall’Escola Varsavia.

Quest’ultimo giocatore sta facendo molto scalpore. Il motivo è perché suo fratello, Robert Lewandowski, con la tripletta al Benfica, è riuscito ad arrivare a quota 81 gol nella Champions League. Per questo motivo, Robert è considerato uno dei giocatori più forti al mondo. Pertanto, le aspettative sul piccolo Lewandowski sono alte.

Entrambe le new entry sono ragazzi classe 2004. Loro sono pronti a fare il possibile per riuscire a convincere l’allenatore Frustalupi e tutta la dirigenza del Napoli a puntare su di loro.

Le due diverse prospettive dei nuovi giocatori

Per questi due giovani talenti ci sono delle prospettive differenti. Infatti, nel caso in cui dovessero riuscire a convincere sia i dirigenti azzurri che l’allenatore Niccolò Frustalupi…

Per quanto riguarda Milosz Lewandowski, potrebbe già essere tesserato nel mese di gennaio per aiutare la squadra del Napoli nell’impresa di difendere la categoria.

Pertanto, se così fosse, potrebbe ambientarsi subito per riuscire ad affrontare la prossima stagione e unirsi alla squadra per affrontare la Primavera del Napoli. Invece, per Mateusz Staciwa il discorso è ben diverso. Infatti, se anche lui dovesse riuscire a conquistarsi la fiducia e l’approvazione di tutti, sarà tesserato soltanto una volta che sarà finito il campionato. Pertanto, questo è un discorso che riguarda prevalentemente l’arrivo dell’estate.

Dunque, possiamo dire che la squadra del Napoli guarda in Polonia. Tutto questo non soltanto per affrontare la gara contro il Legia Varsavia, ma soprattutto per quello che potrebbe essere il futuro di Milosz Lewandowski.

