Napoli Milan in diretta streaming gratis: dove vederla

Gli amanti del pallone, storicamente, hanno un calendario fitto di impegni. Le partite di Serie A, ovviamente, rappresentano il fulcro del tempo libero dedicato a questa forma di intrattenimento. Il tifo italiano non conosce eguali, e dà il meglio di sé quando si affrontano le principali protagoniste del nostro calcio. Napoli Milan, di riflesso, rappresenta uno dei match più attesi dell’anno, soprattutto perché ci troviamo di fronte alle due squadre principali protagoniste degli ultimi due campionati di Serie A. Occorre dunque capire dove è possibile vedere Napoli Milan in diretta streaming, con un necessario approfondimento sulle modalità legali.

Dove vedere Napoli Milan in diretta streaming?

Napoli Milan, come detto, non è un match come gli altri. Si tratta di una delle principali partite di cartello del nostro campionato, in grado di attirare milioni di spettatori di fronte allo schermo. Per guardarla in diretta streaming, però, è necessario pagare. Nella fattispecie, emerge la necessità di sottoscrivere un abbonamento con DAZN, ovvero la piattaforma che ad oggi detiene i diritti della trasmissione delle partite della massima serie tricolore.

Anche Sky offre questa possibilità, ma in “versione ridotta”. In base agli accordi sui diritti TV dei match della Serie A, valevole per l’ultimo triennio, la nota emittente può trasmettere secondo la modalità della co-esclusività soltanto 3 partite per ogni turno del nostro campionato. Fra queste non rientra comunque Napoli Milan che, di conseguenza, può essere vista soltanto iscrivendosi a DAZN, ad un prezzo mensile che al momento corrisponde a 40,99 euro.

Per quanto concerne i contenuti gratuiti, nessuna partita di Serie A può essere vista senza pagare, per il discorso fatto poco sopra: i diritti appartengono a DAZN fino al 2023/2024. Se si parla del prossimo anno, bisognerà capire chi vincerà la gara di assegnazione, che al momento risulta essere piuttosto incerta. Se non verrà presentata un’offerta congrua, la Lega Serie A potrebbe decidere di aprire un proprio canale streaming dedicato, ma siamo comunque ancora nel campo delle ipotesi.

In ogni caso, chi vuole può sempre guardare gratuitamente i goal e la sintesi di Napoli Milan qualche ora dopo la partita. La pagina Facebook ufficiale di DAZN presenta questa opportunità in via del tutto gratuita, ma lo stesso discorso vale anche per altri social come YouTube.

Attenzione al pezzotto e allo streaming illegale

Adesso che abbiamo visto dove guardare Napoli Milan in diretta streaming, arriva la necessità di esporre un chiarimento sulle modalità illegali. Come in molti sanno già, assistere ad un match di Serie A collegandosi alle IPTV pirata viene considerato un reato dallo stato italiano, e si è dunque passibili di pene e multe molto salate. Gli approfondimenti sulla nuova legge anti pezzotto, ad esempio, chiariscono l’entità di queste sanzioni, con multe che possono raggiungere somme esorbitanti, pari a 5.000 euro. Inoltre, è bene sottolineare che – oltre alle sanzioni pecuniarie – gli spettatori dello streaming illegale rischiano anche delle pericolose conseguenze penali.

In definitiva, attualmente l’unico modo per guardare legalmente e senza rischi Napoli Milan in diretta streaming è aprire un profilo su DAZN, pagando la quota mensile prevista dall’abbonamento