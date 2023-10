Verona-Napoli, le probabili formazioni: Garcia lancia Simeone

Dopo le chiacchiere, la parola passa al campo. Il Napoli dopo la sosta riparte dal Bentegodi di Verona contro la squadra di Baroni che, dopo un ottimo inizio di campionato, ha collezionato solo due punti nelle ultime sei gare. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo agirà sulla destra, a sinistra rientrerà Mario Rui dopo le ultime tre gare in cui ha collezionato pochi minuti, Rrahmani torna al centro della difesa dopo cinque gare in cui è stato assente per infortunio, al suo fianco giocherà Natan. Cajuste sostituirà Anguissa, Lobotka e Zielinski completeranno la mediana, il tridente sarà composto da Politano, Simeone e Kvaratskhelia.

Il Verona scende in campo con il 3-4-2-1, con l’atteggiamento di una squadra ostica, che punta a far giocare male l’avversario, in un ibrido tra ciò che vorrebbe proporre Baroni e la storica cultura che ha attraversato le gestioni di Juric e Tudor. In porta ci sarà Montipò, i tre difensori saranno Amione, Dawidowicz e Magnani, Faraoni si muoverà a destra, Lazovic a sinistra con Hongla e Folorunsho in mezzo al campo, Ngonge e Duda sosterranno Djuric.

Ecco le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Zanoli, Ostigard, Olivera, Elmas, Demme, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Raspadori. All. Garcia

A cura di Ciro Troise