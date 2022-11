Quanto è buona la rosa del Napoli su FIFA?

È finalmente arrivato quel momento dell’anno che tutti i videogiocatori amanti del calcio aspettano: l’uscita del nuovo Fifa. In questo caso Fifa23. Il noto gioco sportivo interamente sviluppato e rilasciato da EA Sports è ormai compagno di vita di tutti i tifosi, soprattutto dopo la dipartita di Pro Evolution Soccer e del non riuscito successo del suo nuovo brand Efootball.

Fifa23 è disponibile per tutte le piattaforme dal 30 settembre, e nella sua prima settimana ha registrato un successo vedendo collegati oltre 10 milioni di giocatori sulla propria piattaforma. Sappiamo che questo gioco spopola soprattutto tra i tifosi del Napoli, e siamo sicuri che la compagine partenopea sarà sicuramente scelta da molti dopo i suoi recenti successi in Serie A, per questo oggi vogliamo parlarti di quanto sia forte la rosa degli azzurri su Fifa23.

Uno dei motivi che rendono Fifa un gioco così popolare è di sicuro il fatto che ci permette di giocare con la nostra squadra del cuore schierando in campo i nostri beniamini. Per questo motivo abbiamo voluto analizzare le qualità del S.S.C. Napoli, che per una questione di diritti d’immagine nel gioco verrà presentato con il nome di Napoli F.C.

La squadra, infatti, che sta stupendo per gli enormi successi nel campionato di quest'anno viene proposta in modalità virtuale come un top team dalle statistiche eccellenti, i cui giocatori raggiungono, o addirittura superano, il livello 80. Per questo motivo nel paragrafo successivo vorremmo presentare le caratteristiche della squadra scoprendo una carta per volta.

Riteniamo che alcune scelte fatte da EA Sport, per quanto dure possano sembrare ai tifosi partenopei, siano giuste, come ad esempio l’aver scelto di dare un overall non eccessivamente alto a Kvaratskhelia. Siamo di questo parere perché effettivamente il giocatore ha mostrato solo ora la sua reale forza e potenziale, si parla addirittura di un valore che oscilla intorno ai 100 milioni di euro, e detto fra noi speriamo aumenti sempre più.

Gli overall e le nostre considerazioni

Come già anticipato siamo molto soddisfatti dei valori dell’intera rosa e soprattutto di alcuni giocatori del Napoli S.C. e vogliamo mostrarvi nel dettaglio. Abbiamo deciso di riportare solo alcune nozioni che secondo noi meritano la vostra attenzione, e abbiamo preferito non spoilerare troppo così da lasciare a te giocatore la possibilità di scoprire tutti i valori.

Napoli F.C.: il totale della rosa è 80, e come già anticipato, presenta moltissimi giocatori con valori superiori all’80;

il totale della rosa è 80, e come già anticipato, presenta moltissimi giocatori con valori superiori all’80; Victor Osimhen: è assolutamente il giocatore più forte della squadra con un overall di 83/100, che può aumentare fino a 90. Il suo punto forte è il gioco in velocità, infatti ha 93 di velocità e 86 di accelerazione, con un dribbling di 78. Il tiro è invece di 82, mentre il fisico 81;

è assolutamente il giocatore più forte della squadra con un overall di 83/100, che può aumentare fino a 90. Il suo punto forte è il gioco in velocità, infatti ha 93 di velocità e 86 di accelerazione, con un dribbling di 78. Il tiro è invece di 82, mentre il fisico 81; Khvicha Kvaratskhelia: anche se le sue prestazioni sui campi di serie A stanno regalando solo gioie ai tifosi partenopei, purtroppo su Fifa23 i suoi valori non sono così altissimi. Seppure ha un overall di 74 che può tranquillamente raggiungere l’88. La velocità e di 81, mentre l’accelerazione di 83;

anche se le sue prestazioni sui campi di serie A stanno regalando solo gioie ai tifosi partenopei, purtroppo su Fifa23 i suoi valori non sono così altissimi. Seppure ha un overall di 74 che può tranquillamente raggiungere l’88. La velocità e di 81, mentre l’accelerazione di 83; André-Frank Zambo Anguissa: il centrocampista camerunense è di sicuro uno dei migliori giocatori difensivi del gioco con un valore del fisico di 84, la difesa è di 80 e la velocità è di 78. Purtroppo non essendo molto giovane il suo overall, seppur molto buono, di 81 può aumentare solo fino a 83;

il centrocampista camerunense è di sicuro uno dei migliori giocatori difensivi del gioco con un valore del fisico di 84, la difesa è di 80 e la velocità è di 78. Purtroppo non essendo molto giovane il suo overall, seppur molto buono, di 81 può aumentare solo fino a 83; Piotr Zieliński: lui è di sicuro uno dei giocatori che maggiormente consigliamo grazie alle sue straordinarie statistiche. Infatti ha un overall di 83, non aumentabile causa età, la sua capacità nel controllo palla è di 87, così come per il dribbling, mentre l’agilità è di 85. il passaggio corto è di 83, mentre la visione di gioco 84. Segnaliamo che ha 5 stelle per l’uso del piede debole;

lui è di sicuro uno dei giocatori che maggiormente consigliamo grazie alle sue straordinarie statistiche. Infatti ha un overall di 83, non aumentabile causa età, la sua capacità nel controllo palla è di 87, così come per il dribbling, mentre l’agilità è di 85. il passaggio corto è di 83, mentre la visione di gioco 84. Segnaliamo che ha 5 stelle per l’uso del piede debole; Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli ha un overall di tutto rispetto, ben 82, con una velocità di 85, un’accelerazione di 85, la sua stamina è di 90, mentre il salto è di 83.

Ora il controller passa a te

Speriamo di esserti stato d’aiuto con quest’articolo o almeno di aver stuzzicato la tua curiosità di provare il Napoli F.C. o, almeno, i suoi giocatori più importanti. Per quanto Osimhen sia il più forte, e Kvaratskhelia stia crescendo noi consigliamo assolutamente Anguissa e Zielinski. I due centrocampisti azzurri sono pezzi pregiati da cui nessun allenatore vuole separarsi.