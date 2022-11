SKY, Marchetti: “Futuro di Demme? Resterà ancora nel Napoli”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Il Psg non è imbattibile, anche se rimane una grande squadra fatta di grandi individualità. Messi e Neymar non possono essere discussi ma questo Napoli non deve aver paura di nessuno. In questo straordinario Napoli c’è tanto di Spalletti ma c’è anche il merito dei giocatori. Per quanto riguarda il mercato invernale, io non toccherei niente perché il Napoli sta funzionando. Non vedo carenze. Anche prendendo un vice Di Lorenzo, non giocherebbe mai, a meno di infortuni. Penso che Demme resterà perché, anche giocando poco, fa parte di un gruppo che sta costruendo qualcosa di importante. Ostigard mi sta piacendo molto. È un giocatore solido e veloce. Di Lorenzo sta facendo una stagione strepitosa. L’intera rosa degli azzurri è accresciuta di valore. Su un eventuale rinnovo di Spalletti, nessuno ha fretta: né l’allenatore né il Napoli. L’Atalanta? Quest’anno Gasperini ha cambiato rispetto all’anno scorso. Riesce ad essere un po’ più accorto, ha arretrato il baricentro cercando di partire in velocità. Per affrontare al meglio l’Atalanta occorrono difensori che hanno una bella frequenza di passo e per questo schiererei Juan Jesus anche se, in questo momento, Ostigard mi sembra un po’ più in forma. Tra Ndombelé e Zielinski preferisco il secondo e tra Lozano e Politano tirerei la monetina”.