Rinnovo Osimhen Napoli. Arriva la fumata bianca, occhio all’Arsenal

Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta, per il Napoli è arrivato il momento di pensare ad alcune questioni interne, come il fenomeno Osimhen. L’attaccante nigeriano, classe 1998, negli scorsi mesi è stato oggetto di moltissimi eventi, alcuni spiacevoli, che hanno più volte destabilizzato la sua permanenza a Napoli, con Chelsea, Arsenal e Real Madrid pronte a fare follie per lui.

In particolar modo la squadra di Mikel Arteta sembra intenzionata a fare sul serio, essendo alla ricerca di una punta che possa affiancare Gabriel Jesus nel reparto offensivo. Il giocatore gradirebbe giocare nella Premier League, ma lo scoglio da dover superare è il rinnovo di Osimhen con il Napoli.

De Laurentiis pronto a inserire una clausola per Osimhen

È ormai quasi tutto pronto per la firma sul rinnovo di Osimhen con il Napoli. Si stanno limando solamente gli ultimi dettagli, ma il bomber nigeriano prolungherà di un altro anno con ingaggio aumentato rispetto ai 4,5 milioni di euro attuali. Sicuramente il presidente dei partenopei inserirà una clausola rescissoria per sfruttare al massimo il valore del giocatore, possibilmente intorno ai 140 milioni di euro. Una cifra impressionate e quella che De Laurentiis è disposto ad accettare in caso di pretendenti per il giocatore.

Negli ultimi giorni la notizia del rinnovo di Osimhen è stata la più ricercata, insieme alla Queen Casino Recensione. I tifosi del Napoli aspettano con ansia di sapere quale sarà l’effettivo destino del giocatore, visto che la mossa del presidente del Napoli sia volta semplicemente a tutelare i propri interessi, piuttosto che trattenere effettivamente l’attaccante.

Su di lui, come detto prima, ci sono Chelsea, Real Madrid e Arsenal. Quest’ultima sembra in netto vantaggio rispetto alle altre due e, quindi, ben disposta ad arrivare alla cifra richiesta dal club italiano. D’altronde il Real Madrid sembra ormai promesso sposo di Kylian Mbappè, quindi virerebbe su Osimhen solamente nel momento in cui la pista per il francese del PSG saltasse.

Cosa si farà in caso di offerta irrinunciabile?

Il Napoli con il rinnovo di Osimhen per un altro anno punta a massimizzare il più possibile il guadagno su una futura vendita. Sembra ormai quasi impensabile un possibile trasferimento già a gennaio, ma risulta più probabile l’addio nella finestra estiva di calciomercato. Il Chelsea stravede per il giocatore e nonostante si superino i 100 milioni di euro per lui, sembrano disposti a fare sul serio, forti anche di una amicizia con il Napoli visti gli ultimi trasferimenti, come quello di Koulibaly passato da Napoli a Londra.

Nonostante questo, l’Arsenal non sembra essere scoraggiata dal prezzo e punta a fare sul serio. La società è a lavoro per trovare una intesa con il giocatore, da lì in poi bisognerà soddisfare la richiesta di De Laurentiis di circa 140 milioni di euro. Certamente di fronte a ciò, il patron non si può tirare indietro, lasciando partire Osimhen. Come detto già prima, De Laurentiis è sicuro di non poterlo trattenere in eterno, quindi il rinnovo assume solamente un valore di tutela dei propri interessi.