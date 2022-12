VIDEO – Nasce Élite la nuova sala riservata di Vesux Concept Food

Viviamo esperienze di ogni tipo, da quelle familiari a quelle lavorative e molte altre ancora, ma quelle che riguardano il cibo… beh quelle racchiudono un po’ tutto l’arco delle emozioni. Per questo abbiamo creato Élite, la nuova sala interna al nostro store Vesux Concept Food. Uno store nello store dove non tutti possono accedervi, l’obiettivo è dare forma alle tante richieste dei clienti di poter vivere un’esperienza EnoGastroSensoriale unica. Coniugare in un unico ambiente la summa delle esperienze che il genere umano apprezza da millenni.

Un unico tavolo

Nella sala Élite c’è un unico grande tavolo con non più di 10 posti a sedere, un tavolo modulare componibile anche per meno sedute qualora le persone siamo meno di 10. Si possono gustare gli abbinamenti della carte dei vini con le creazioni culinarie dei nostri chef. Un ambiente riservato e curato nei minimi dettagli.

Cucina a vista

Nella sala Élite c’è una penisola con il piano cottura a vista, i commensali possono assistere a dei veri e propri show cooking privati delle preparazioni dei vari menù scelti nonché interagire e ascoltare come nascono gli esclusivi piatti durante la serata tra lo chef e il pizza chef.

Solo su prenotazione

La sala Élite è disponibile solo su prenotazione tutti i giorni tranne il Sabato anche per meno di 10 persone. Proprio per questo la dispensa viene composta in base alle prenotazioni e alle richieste di menù dei clienti. Sono serviti solo prodotti freschi di giornata e il menu sarà realizzato esclusivamente per la serata.

Menù

Prenotando la sala Élite sarà possibile scegliere tra 3 menù degustazione differenti:

60€ a persona a base di pizza

80€ a persona a base di mare

100€ a persona a base di carne

Beverage, Vini e Champagne esclusi

Il menù Élite non è presente nel classico menù Vesux perchè crediamo che la nuova sala riservata debba rispondere a un’esigenza di particolari clienti che vogliono vivere un’esperienza sempre di eccellete qualità ma con modalità diverse.

Chi può prenotare

Dal gruppo di amici fino agli incontri di lavoro, l’importante è prenotarsi per tempo. Tutti devono sentirsi a casa e soprattutto coccolati dal nostro staff e non per ultimo nessun problema di parcheggio vicino il locale. Esci dall’auto e sei dentro.