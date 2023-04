Allegri: “De Laurentiis mi aveva cercato ma poi ho fatto scelte diverse”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Juventus-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Non ho assolutamente nulla da recriminare, credo che Fabbri sia stato perfetto, noi bisogna rimanere sereni, mercoledì abbiamo la Coppa Italia, poi c’è il campionato, mancano ancora sette partite, dobbiamo tornare a vincere. Il Napoli ha meritato lo scudetto, lavoriamo per tornare competitivi nella prossima stagione. Squalifica Lukaku? Non sono io che decido, il mio pensiero conta zero, per la partita contro l’Inter dobbiamo recuperare le energie. Non dobbiamo farci mettere dentro queste situazioni, già abbiamo sprecato tante energie che ci servono, ne abbiamo spese già tante. Soulè? Ha fatto una bella partita, Rugani e Gatti anche hanno lavorato bene su Osimhen, potevamo sfruttare meglio delle situazioni soprattutto nel primo tempo. Sono dispiaciuto perchè abbiamo preso un gol da polli, siamo stati poco esperti, ci sono ragazzi non abituati a certe partite, fa parte del processo di crescita. Siamo stati un po’ leggeri ma ci sono anche tante altre cose positive, i ragazzi giovani hanno fatto una bella partita. Credo che in vent’anni ho sempre accettato tutto prima perchè non possiamo cambiare, bisogna accettare e non disperdere energie, poi è normale che durante la partita ci sia un po’ di nervosismo. Mercoledì sarà un’altra partita ad alta tensione sportiva contro una squadra forte, bisognerà prepararsi nel migliore dei modi. Eravamo posizionati tranquillamente, siamo stati leggeri nel non seguire l’uomo che ha fatto gol. Il Napoli sta inseguendo lo scudetto, l’aveva vinto anche prima della gara di stasera, è una squadra forte, mentalmente in salute, non c’è nulla da rimproverare ai ragazzi. De Laurentiis mi aveva cercato, poi ho fatto delle scelte completamente diverse”

A cura di Ciro Troise