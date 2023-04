Spalletti a Dazn: “Non avevo i soldi per le scarpette, non ho mai viaggiato in prima classe. C’è tempo per stappare bottiglie e cuori”

Luciano Spalletti, al termine di Juve-Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Sui rumori e i cori negli spogliatoi, cosa vi siete detti?

“Quando vinci partite importanti contro un avversario di questo livello, sono mattoni belli pesanti per la vittoria dello Scudetto. Poi il gol è arrivato nei minuti di recupero, quindi c’è ancora più felicità. Dobbiamo aspettare a stappare bottiglie…Alla squadra ho fatto i complimenti, al di là di qualche leggerezza ha giocato una buona partita. Nel secondo tempo siamo stati più pericolosi”.

Avete avuto sempre la partita in mano…

“Alle volte si fa così per difendere delle situazioni, ma finisce tutto lì. Oggi abbiamo fatto la partita che volevamo fare, poi le partite alle volte possono essere anche figlie di alcuni episodi, io penso che questa squadra abbia fatto tante cose bene per meritarsi questo posto in classifica”.

Sulla matematica per lo scudetto: ripensa alla sua carriera?

“Io non ho mai viaggiato in prima classe (ride), ho sempre viaggiato in autostop. Trovarsi nelle condizioni di poter vincere lo scudetto, ti ripaga di tutti i sacrifici fatti. Una bella soddisfazione vincere dopo tutta la gavetta fatta”.