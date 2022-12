Arriva il via libera di de Laurentiis, Insigne si allenerà a Castel Volturno

Lorenzo Insigne ha chiesto al Napoli di allenarsi a Castel Volturno durante la pausa del campionato canadese.

Lo riporta Il Roma, raccontando della richiesta fatta dall’ex capitano azzurro al club di De Laurentiis nella giornata di ieri, mentre era in visita a Castel Volturno per salutare i suoi ex compagni di squadra.

La risposta del club è positiva, dunque Insigne si allenerà presso il Konami Training Center nel periodo di sosta del campionato canadese, che il classe 1991 trascorrerà qui a casa.

Il capo di allenamento azzurro, quindi, che non verrà utilizzato dal 1 al 12 dicembre, periodo in cui il Napoli sarà in ritiro in Turchia, verrà nuovamente calpestato dal suo ex capitano dopo l’addio della scorsa estate, dopo 10 anni in maglia azzurra.