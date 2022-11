Atalanta, Musso: “Il Napoli è in gran forma, noi dovremo fare il nostro gioco”

Juan Musso, portiere dell’Atalanta, ha parlato a “L’Eco di Bergamo” in vista del match di campionato contro il Napoli: “Queste sono le partite di alto livello e di grande agonismo che piacciono a tutti. Dovremo fare il nostro gioco, sia in attacco sia in difesa. Stiamo bene, vogliamo continuare così, cercando di arrivare il più in alto possibile. Il Napoli sarà un banco di prova importante e proveremo a giocarci le nostre carte. Napoli favorito per lo Scudetto? Anche lo scorso anno erano partiti fortissimo, poi la stagione è lunghissima e non si sa come va a finire: è difficile dirlo ora. In questo momento loro sono molto in forma, giocano benissimo: si vedrà partita dopo partita, senza dimenticare che da gennaio, dopo i Mondiali, inizia un altro campionato”.