Barcellona, Busquets in conferenza stampa: ”Stiamo bene. Il Napoli ha un grande allenatore e non ci renderà le cose facili”

Ecco le dichiarazioni di Sergio Busquets durante la conferenza stampa di presentazione del match Barcellona-Napoli:

“Ci sentiamo bene, vogliamo dare il 100%. Vogliamo segnare, impostare la partita e, se lo faremo, ci andrà bene. Tutto ciò di cui si parla nello spogliatoio per migliorare è ben accetto. Queste settimane sono state molto buone per noi per allenarci, per pianificare meglio la partita tatticamente. Vogliamo davvero poter continuare in questa competizione ed essere nella final eight, ma prima c’è il Napoli, squadra che ha un grande allenatore e non ci renderà le cose facili. Il futuro di Setién è una decisione del club. Se Setién continuerà sarà un buon segno per tutti, ma questo non dovrebbe preoccuparci adesso, al di là della partita del Napoli.

La situazione di Arthur è stata difficile, ma gli unici che conoscono la verità sono il giocatore e il club.

Sappiamo un po’ di notizie a riguardo, che se ne è andato, ora tornerà, ma speriamo che raggiungano un accordo, qualcosa che sarà la soluzione migliore per tutti. Ci siamo concentrati sul preparare bene la partita, non vogliamo andare oltre o pensare alle prossime partite, saremmo molto entusiasti di essere e Lisbona, ma prima dobbiamo pensare al Napoli.

Riqui Puig titolare? Nonostante abbia solo 20 anni, ha dimostrato di essere chiaramente preparato nelle ultime partite.

E’ stata una sorpresa per tutti che Arthur non sia tornato, ma la verità è nota solo a lui e al club. Speriamo che raggiungano un accordo e ci concentreremo solo sulla partita contro il Napoli.

A prescindere da quello che fa il Real Madrid, dobbiamo concentrarci sul nostro avversario, che è il Napoli. Qualunque cosa accada nella partita di oggi, non siamo affatto preoccupati.

Siamo stati in grado di allenarci molto di più e questo ci ha giovato. A livello di ritmo partita potremmo non essere nella migliore condizione, ma molte altre cose può darsi anche che siano migliorate e speriamo possano servirci domani. Aspiriamo a essere fedeli al nostro stile e a segnare. Alla fine ciò che conta sono gli obiettivi che ci siamo posti”.