Barcellona, Vidal: ”Champions? La voglio, può essere il nostro anno”

Arturo Vidal non ha dubbi sul passaggio del turno del Barcellona contro il Napoli in Champions League. Queste le parole a Sport del centrocampista bluagrana: “Io voglio vincere la Champions, sono in un club che ha bisogno di questo trofeo, ma che deve sempre pensare a vincere, anche il campionato e la Coppa del Re, so che non è facile ma abbiamo l’organico giusto e la voglia di vincere tutto. E’ vero che la Champions è l’obiettivo che inseguo, che ho fisso in testa, sogno la finale di Istanbul e siamo pronti a raggiungerla, sappiamo che questo può essere il nostro anno”.