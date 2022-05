Bari, Luigi De Laurentiis: “Al momento non possiamo giocare in A. Prestiti dal Napoli? Dico…”

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, a margine di una diretta Instagram sul canale Fortune Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Al momento non ci è permesso arrivare in Serie A, ma nel caso dovrei trovare un fondo o un privato che ha intenzione di pagare un giusto prezzo per il club. La Serie B? Affascinante, ci sono dei giovani che sono subito di grande interesse per i club di A. È una bellissima vetrina, un po’ come la Formula 1 e 2, stessa cosa per il calcio italiano. Prestiti dal Napoli? Se ci sono dei calciatori interessanti che sono nell’altra squadra, uno li valuta. Il gruppo è lo stesso, si possono trovare dei benefici. Magari abbiamo da valorizzare un giovane e capiremo”.