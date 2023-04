Baroni: “Il Napoli andrà avanti anche in Champions League, dobbiamo rimanere sereni”

L’allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È un momento in cui si pagano a caro prezzo gli episodi, ho fatto i complimenti alla squadra per l’atteggiamento. La squadra deve stare serena, concentrata sul percorso, si sapeva che c’era da soffrire. Non avevamo mai passato un momento così, con questa convinzione e compattezza abbiamo la fiducia giusta, domani mattina ci troviamo, facciamo allenamento, stacchiamo qualche ora. Abbiamo fatto questo cambiamento già un po’ di tempo, abbiamo esterni con le caratteristiche giuste per venire dentro al campo. Quello che mi fa piacere è che la squadra si è anche liberata, penso alla situazione in cui Oudin calcia al volo, era da solo. Intanto ci creiamo delle situazioni, abbiamo tirato più del Napoli. La squadra è stata aggressiva, compatta, ci da fiducia. La squadra c’è, riesce ad esserci, è centrata, arrabbiata. Abbiamo preparato la partita per farli andare fuori nel palleggio, abbiamo concesso solo ai centrali di passarsi la palla. L’abbiamo arginata, il Lecce ha avuto anche un buon palleggio. È sempre stata centrata, viva, ha sempre avuto una grande compattezza. Non siamo contenti, siamo arrabbiati ma so che i ragazzi non devono perdere la fiducia. È una palla inattiva, anche al Napoli è successo di lasciare l’uomo dentro l’area di rigore, ricordatevi l’occasione di Ceesay. Siamo giovani, non molliamo. Mi fa piacere che anche i tifosi ce l’hanno chiesto, questa squadra non può perdere fiducia, convinzione, i risultati aiutano. Con quest’atteggiamento i risultati arrivano, ha sempre giocato bene contro le big, si arriva in fondo tutti insieme. Dobbiamo rimanere compatti, è un momento che si può perdere equilibrio. Bisogna fare i complimenti alla società, a Giuntoli, Spalletti, il campionato è ipotecato, la squadra andrà avanti anche in Champions”

Dal nostro inviato a Lecce Ciro Troise